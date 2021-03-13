Страшная авария в Полоцком районе: женщина погибла, четверо в больнице

Один человек погиб в результате столкновения автомобилей, двое в больнице. Фото: ГАИ.

Трагедия случилась около шести часов вечера 12 марта на автодороге Р-20 (Витебск – Полоцк – гр.Латвии), недалеко от деревни Залесье Полоцкого района.

На закруглении дороги автомобиль «Fiat Brava», за рулем которого был 63-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Volkswagen Passat». 66-летняя пассажирка «Фиата» погибла на месте. Водитель в больнице, госпитализированы также 23-летний водитель «Фольксвагена» и два его 25-летних пассажира, сообщает ГАИ Витебской области.

-Госавтоинспекция напоминает водителям о выборе скоростных режимов исходя из погодных условий. Помните, ваша безопасность на дороге зависит только от вас! Будьте предельно внимательными, проявляйте благоразумие и максимум осторожности при управлении автомобилем, - прокомментировали ситуацию в ГАИ.

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