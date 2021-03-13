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Общество13 марта 2021 14:28

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 марта 2021 года: 1 182 новых заразившихся и девять новых смертей за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 марта 2021 года
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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В Минздраве Беларуси рассказали, как изменилась статистика по ковиду за 24 часа.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Актуальную на 13 марта статистику по ситуации с COVID-19 в Беларуси опубликовало Министерство здравоохранения в своем официальном телеграм-канале. Согласно информации Минздрава, за сутки в стране зарегистрировано 1 182 новых случая заражения коронавирусом. Выписан был 1 321 пациент.

Смертность пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией остается на прежнем уровне – за минувшие сутки, согласно информации Минздрава, умерли девять человек, у которых был диагностирован COVID-19. С начала распространения инфекции на территории страны скончались 2 087 пациентов, у которых был выявлен ковид.

За сутки на наличие коронавируса медики протестировали 19 484 человека. Всего в Беларуси проведено 5 082 735 тестов на COVID-19. Подтвердился диагноз у 301 328человек с начала пандемии. 292 186 человек переболели и выздоровели.

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