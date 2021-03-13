Лукашенко высказался о требованиях Европейского вещательного союза к группе «Галасы ЗМеста»: «Только авторитета им добавили»

Александр Лукашенко считает, что требования Европейского вещательного союза к группе "Галасы ЗМеста" только добавляют авторитета артистам. Фото: БЕЛТА.

Александр Лукашенко высказал свое мнение о требованиях Европейского вещательного союза к песне белорусской группы «Галасы ЗМеста», которая была представлена для участия в конкурсе Евровидение. Он сделал это во время спортивного праздника «Минская лыжня» 13 марта, пишет БЕЛТА.

"Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на "Евровидении", я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос", - цитирует агентство Александра Лукашенко.

О том, что Беларусь на Евровидении будет представлять песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста», белорусы узнали 9 марта. Песня действительно за сутки набрала 250 тысяч просмотров – рекордное по стремительности количество для белорусских исполнителей, которые когда-либо участвовали в Евровидении. В то же время слушатели поставили песне 90 процентов дизлайков, а букмекеры дали лишь один шанс из 100 на победу Беларуси.

11 марта стало известно: Европейский вещательный союз заявил, что «композиция в нынешнем варианте не может принимать участие в песенном конкурсе».

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