Учительница умерла через две недели после вакцинирования от ковида в Словакии

В Словакии женщина умерла после введения вакцины от ковида. Фото: Павел МАРТИНЧИК

38-летняя женщина-педагог умерла после того, как была вакцинирована от коронавируса. Это произошло в Словакии. Смерть наступила через две недели после того, как женщина получила прививку AstraZeneka, пишет РИА Новости со ссылкой на Словацкое телевидение.

Отмечается, что в Словакии данную вакцину используют только для прививок педагогам. " 38-летняя учительница была готова к нежелательным последствиям после прививки, однако ее удивила их интенсивность. В частности, она сообщила в передаче Словацкого ТВ в конце февраля о том, что ощущает сильные головные боли, повышенную температуру, боли в суставах. Спустя несколько дней женщину положили в больницу, где она скончалась", - цитирует агентство телесюжет Словацкого ТВ.

Предварительно медики назвали причиной смерти женщины стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия. Отец умершей настаивает, что причиной смерти его дочери стала вакцина от AstraZeneca. Всего в Словакии зарегистрировано более 800 случаев нежелательных реакций после вакцинации, но о случаях смерти до этого не сообщалось.

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