Лукашенко прокомментировал фильм «Золотое дно»: Я вырос в бедности страшной, знаю цену каждому рублю

На «Минской лыжне» Лукашенко прокомментировал фильм «Золотое дно». Фото: пресс-служба президента

Участвуя в «Минской лыжне» 13 марта, где в эстафетной гонке победила команда президента, Александр Лукашенко прокомментировал недавно вышедший фильм оппозиционного блогера Степана Путило. Напомним, фильм «Лукашенко. Золотое дно» побил все рекорды белорусского сегмента Youtube и за пять дней набрал уже почти 5 млн просмотров.

Лукашенко заявил, что еще не успеть посмотреть фильм, но постарается. А пока аналитическую информацию о фильме ему предоставили блоками.

- Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть (…) Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет, - цитирует пресс-служба президента.

Он считает, что «это калька с фильма о Путине»:

- Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?

Лукашенко признался, что для него самое страшное - «опозориться перед вами», поэтому он «никогда не сделает так, как не говорит». И заявил, что в тех местах, где он останавливается, «никакой роскоши нет»:

- Я просто вас приведу к себе домой, покажу эту баню, покажу, где дрова рубили. В этой деревне, где я живу.

В частности, о комплексе в Лясковичах на реке Припять в Петриковском районе Лукашенко рассказал:

- Там база отдыха и деревянный дом, где президент останавливается. Одна часть общественная. Общий зал большой. Моя спальня и детская. Все. Ну что это, дворец? Так он же не мой. Это государственный.

Упомянул Лукашенко и о часах, про которые говорится в фильме, заверив, что «они уже, наверное, лет 15 эти часы», а подарил их первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а «излишество, золочение» он терпеть не может.

- Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей. Потому что я вырос не в нищете, но в бедности страшной. И я знаю цену каждому рублю, - заявил Лукашенко. И также объяснил, что имеет в распоряжении «неприкосновенный запас, который аккумулируется годами, на экстренный случай». Например, деньги, которые он использует в пандемию, - в частности, «врачам надо доплатить, срочно лекарства купить».

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