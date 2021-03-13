Новые задержания в Минске: женщины хотели развесить листовки, а другая группа - сделать видео с флагами

В Минске ОМОН задержал женщин, которые хотели развесить листовки. Фото: скриншот видео ГУВД

В Минске утром 13 марта сотрудники ОМОН задержали две группы граждан, которым вменяется совершение административного правонарушения.

Сотрудники милиции обладали сведениями, что на улице Мирошниченко планируется акция: размещение листовок «политического характера». Омоновцы отрабатывали территорию и задержали пятерых женщин, «которые приняли участие в акции», говорится в информации ГУВД Мингорисполкома.

У женщин нашли листовки. Возраст задержанных - 25-40 лет, троих их них раньше уже судили за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Судя по словам на видео, опубликованном ГУВД в телеграм-канале, женщин задержали в 5 часов утра. Одна из женщин отказалась отвечать на вопросы, другая сказала, что «хотели развесить портреты». В ролике показали те самые листовки: это информация о заключенных людях с их портретами и подписью: «Я сижу в тюрьме за твою свободу».

Другую группу из пяти человек задержали напротив здания администрации Центрального района Минска. В милиции заявили, что эти люди приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии - пикетировании. На видео показали изъятую бело-красно-белую символику. О проведении акции участники договорились в локальном чате, добавили в ГУВД.