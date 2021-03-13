В Минск прибыл новый Embraer 195-E2 для «Белавиа» - билеты могут подешеветь

В Минск прибыл новый Embraer 195-E2 для «Белавиа». Фото: ctv.by
Белавиа обновила флот: 13 марта в Национальный аэропорт «Минск» прибыл второй Embraer 195-E2 бразильского производителя.
- Самолет отличается от других необычной юбилейной ливреей: теперь на хвосте можно увидеть цифры «25», а на фюзеляже - слоган авиакомпании на двух языках (русском и английском), - говорится в информации национального авиаперевозчика.
Почему именно 25? Столько лет исполняется «Белавиа». Embraer 195-E2 - второй самолет новейшего типа из трех в рамках договора лизинга между «Белавиа» и AerCap Holdings N.V.
В авиакомпании описали преимущества нового воздушного судна, главное из которых - экономичность в расходе топлива. Кроме того, этот самолет - самый тихий и экологичный в своем классе. Это даст возможность авиаперевозчику уменьшить цены билетов, а уровень сервиса - повысить.
Вскоре третий такой же самолет должен прибыть в Минск, отметили в «Белавиа». Сейчас в авиапарке компании уже 14 самолетов Embraer.
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