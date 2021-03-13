За три дня до 52-летия умер главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу

Умер главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу. Фото: БФГ

Трагическую новость сообщила Белорусская федерация гандбола. 13 марта оборвалась земная жизнь главного тренера женской сборной Беларуси и гандбольного клуба «Гомель». Томаж Чатер совсем чуть-чуть не дожил до своего дня рождения - 16 марта ему исполнилось бы 52 года.

- Белорусская федерация гандбола выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память, - говорится в информации БФГ, при этом причина смерти наставника женской сборной не уточняется.

Томаж родом из Словении, а женскую сборную Беларуси он возглавлял с 2013 года. В 2016 году стал также главным тренером «Гомеля». Под его руководством команда четырежды завоевывала чемпионский титул республики и столько же раз становилась обладателем Кубка Беларуси. А национальная сборная под руководством Чатера провела 57 матчей.

У словенского специалиста осталась в Беларуси жена Анна Степанова-Чатер - бывшая гандболистка, которая и привезла тренера к себе на родину. Сообщалось, что в 2015 году у супругов родился ребенок. Анне выразила соболезнования БФГ, как и всем родным и близким умершего, коллективу и игрокам «Гомеля», тренерскому штабу и игрокам женской национальной команды.