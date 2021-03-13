В Беларуси на воскресенье 14 марта объявлен желтый уровень опасности

На отдельных участках дорог республики ожидается гололедица Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси на воскресенье 14 марта синоптики объявили желтый уровень опасности. Он говорит о том, что погодные условия потенциально опасны из-за явлений погоды, которые обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

На 14 марта желтый уровень опасности объявлен из-за того, что на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица. В дневные часы в отдельных районах Гродненской области ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду, предупреждают синоптики.

В целом 14 марта, по прогнозу Белгидромета, на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром местами слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью от минус 2 до 5 тепла, днем - плюс 3-10, а в южных районах Беларуси местами даже до 12 градусов тепла.

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