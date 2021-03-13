Пришли в поликлинику, а попали в больницу: в Осиповичах супруги застряли в лифте

В поликлинике Осиповичей супруги застряли в лифте. Фото: МЧС

В Осиповичах супружеская пара пенсионеров застряла в лифте - потребовалась помощь спасателей. Утром в местный райотдел по ЧС поступил звонок о том, что в городской поликлинике в лифте заблокированы люди.

Работники МЧС прибыли на место - оказалось, что в кабине лифта на первом этаже заблокировано два человека. При этом мужчине, который находился в лифте, срочно нужна была медицинская помощь, сообщил спасателем врач.

С помощью ручного аварийно-спасательного инструмента специалисты вскрыли дверь лифта и передали супругов персоналу поликлиники, сообщает Могилевское областное УМЧС.

Мужчине потребовалась срочная медпомощь. Фото: МЧС

Выяснилось, что 73-летний Николай Иванович - инвалид 2-й группы - и его жена 69-летняя Валентина Федоровна прибыли в поликлинику, чтобы пройти УЗИ сердца. Однако после инцидента бригаде скорой помощи пришлось забрать пенсионеров в районную больницу, где главу семьи госпитализировали.