В воскресенье, 14 марта у православных Прощеное воскресенье, а в понедельник начинается Великий пост

В этот день принято просить прощения у близких Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Богослужение началось в 9 утра, его возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Трансляция ведется на официальном YouTube канале БПЦ.

Официального названия «Прощеное воскресенье» в церковном календаре нет. Это название появилось благодаря обряду: воскресным вечером священники и прихожане просят друг у другу прощения за обиды, чтобы в Великий пост человек мог вступить с чистой совестью. Верующие подходят к священнику, кланяются. После этого друг к другу со словами: «Прости меня!». В ответ слышат: «Бог простит, и меня прости!». Просить прощения можно не только в храме: в течение дня верующие просят прощения у близких.

В этот же день отмечается последний день Масленицы, а дальше наступает Великий пост.