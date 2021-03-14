На главный железнодорожный путь станции «Минск Восточный» упал кран

Никто не пострадал, движение было восстановлено в 20.30. Фото: МЧС

О падении козлового крана спасателям сообщили вечером 13 марта. Кран рухнул на первый главный путь железнодорожной станции «Минск-Восточный» по ул. Октябрьской. Путь от упавших конструкций освободили в 20.30, после комплексной диагностики полотна движение было восстановлено. Пострадавших, сообщают в МЧС, нет. Движение двух электричек было задержано на 9 минут, 2 грузовых поезда задержались на 3 часа 7 минут. Были повреждены 5 метров оптоволоконного кабеля и 10 метров металлического забора ОАО «МЗОР»

Причины происшествия пока устанавливаются. Версия, которую рассматривают специалисты - нарушение проектно-производственных работ.

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