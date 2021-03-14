В Минтруда и соцзащиты рассказали, сколько в Беларуси безработных и как статистика изменилась по сравнению с прошлым годом

Самый высокий спрос - на представителей рабочих профессий Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около 8,3 тысяч человек стояло на учете в качестве безработных 1 марта. Как рассказали в Министерстве труда и соцзащиты, в прошлом году на учете в марте стояли 10,2 тысячи человек, то есть на 18% больше. Об этом пишет belta.by. Отметим, речь идет о зарегистрированных безработных, то есть о тех людях, которые зарегистрированы в комитете по труду, занятости и соцзащите городского или райисполкома.

Сейчас в Беларуси уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,2% - такой же показатель был и в прошлом году. В Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях уровень безработицы – 0,3%, в Гомельской и Минской - 0,2%, Минске - 0,1%.

Свободных мест наниматели в этом году предлагают на 13,6% меньше, чем в 2020-м: вакантны 72,1 рабочих мест. Специалистов рабочих профессий не хватает больше всего.

В Минтруда и соцзащиты говорят, что в Минске на одного безработного приходится около 20 вакансий, в регионе цифра чуть меньше – 13,2. Судя по количеству предложений, сложнее всего с работой в Витебской области – там 4,9 вакансий на одного безработного.