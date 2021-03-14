«Мужчине нужна была срочная медицинская помощь». В лифте поликлиники застряли пенсионеры, потребовалась помощь спасателей

Из поликлиники пострадавших отвезли на "скорой" в больницу. Фото: МЧС

Сообщение осиповичским спасателям о том, что в городской поликлинике заблокированы люди, поступило утром 13 марта, рассказали в пресс-службе ведомства. Когда работники МЧС приехали на место, выяснилось, что в кабине на первом этаже находятся супруги-пенсионеры. Медики рассказали, что мужчине, который застрял в лифте, нужна срочная помощь врачей.

Спасением пострадавших занимались начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №1 Осиповичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Денис Толкач, командир отделения старшина Сергей Толкач, командир отделения прапорщик Денис Дятел, старший пожарный прапорщик Эрик Бикмаев. С помощью ручного аварийно-спасательного инструмента они вскрыли дверь лифта, пострадавших передали медикам поликлиники. На «скорой» пенсионеров отвезли в больницу, мужчину госпитализировали.