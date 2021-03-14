Погода в Беларуси 15 марта: дождь с мокрым снегом и до 8 градусов тепла

Минимальная температура днем - 2 градуса тепла Фото: Сергей ГАПОН

Сухой и теплой погоды пока придется подождать. Как рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды belta.by, в понедельник, 15 марта в Беларуси будет облачно. Ночью во многих районах и местами днем пройдут дожди, возможен и мокрый снег. Автомобилистам стоит обратить внимание на то, что утром на дорогах будет гололедица, местами туман.

Ночью ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов, днем потеплеет до 2-8 градусов.

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