Мужчина из Светлогорска выиграл в онлайн-казино Великобритании 800 тысяч долларов, но не заплатил налоги. На него завели дело

Следствие по делу еще не завершено Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В декабре 2020 районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины из Светлогорска, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Как рассказал газете «Светлагорскія навіны» представитель СК Дмитрий Казак, подозреваемый выиграл в онлайн-казино Великобритании 800 тысяч долларов. При выводе денегг он не заплатил налоги. По крайней мере, документов о том, что налоги уплачены в другом государстве, в налоговые органы он не предоставил.

- В то же время в 2019 году он уже привлекался к административной ответственности за такое же правонарушение, — добавил Дмитрий Казак. — Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 243 УК Республики Беларусь. Данная статья предусматривает до 7 лет лишения свободы. Мы подготовили международное поручение в Великобританию с просьбой сообщить, уплатил ли обвиняемый налог при выводе денег, чтобы не было двойного налогообложения.

Следствие пока не завершено, потому что молодой человек находится в России. Там его задержали за незаконный оборот наркотиков. В Беларуси в отношении него заведено такое же уголовное дело.