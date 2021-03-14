Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 марта 2021 года: 995 новых заразившихся и восемь новых смертей за сутки

Всего с начала распространения инфекции на территории страны были зарегистрированы 302 тыс. 323 человека с положительным тестом на COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав обнародовал свежую статистику по коронавирусу в Беларуси. За сутки в стране 995 заразившихся коронавирусной инфекцией. Выписаны из больниц 1 299 пациентов. Умерли 8 человек. Всего с начала распространения инфекции на территории страны были зарегистрированы 302 тыс. 323 человека с положительным тестом на COVID-19, умерли 2095 пациентов.

Выздоровели 293 тыс. 485 человек, у которых раньше был коронавирус. За сутки в стране провели 18 тыс. 579 тестов, а за весь период - 5 млн. 101 тыс. 314 тестов.

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