В Беларусь приехали российские десантники – они будут участвовать в совместном с белорусскими военными учении

Российские десантники планируют поделиться своим опытом с белорусскими коллегами. Фото: Максим Гарлукович, "Ваяр"

В воскресенье, 14 марта в Беларусь на поезде приехали военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России. Об этом сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Десантники будут участвовать в совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ – начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин говорит, что к этому учению они готовились долго.

–Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами. Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно и гостеприимно.