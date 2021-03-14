В Зеленом луге проблемы с водой. В «Минскводоканале» рассказали, что произошло

Сейчас повреждения устраняют специалисты. Фото: pixabay.com

О проблеме рассказывает агентство «Минск - новости». У жителей микрорайона Зеленый луг в Минске из кранов течет грязная вода коричневого цвет. Как объяснили в «Минскводоканале», примерно в 10 утра из-за повреждения трубопровода холодной воды на улице Мирошниченко, та вода, которая подается потребителям, взмутилась. Грязная вода течет у жителей домов N11,27,29,31,37,47 на ул. Мирошниченко и дома N20 на ул. Гамарника 20.

Сейчас повреждение устраняют. Пока ведутся работы, в микрорайон подвозят воду в цистернах. Они размещены по улице Мирошниченко, 27 и 47. «Минскводоканал» приносит жителям извинения за временные неудобства.

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