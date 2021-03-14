С 15 марта начинают действовать новые правила въезда в Турцию

Заполнить форму на сайте нужно за 72 часа до прибытия Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас за 72 часа до прибытия в Турцию путешественники должны зарегистрироваться на сайте Минздрава Турции и заполнить онлайн-форму: контактные данные, номер паспорта, ФИО, название компании и дата прибытия – такие сведения просят вписать в форму на первой странице.

Раньше эта форма была бумажной, сейчас ее можно заполнить только в электронном виде. Заполненной форме присваивают QR-код, сообщает Республиканский союз туристических организаций.

Остальные требования не изменились: белорусам по-прежнему нужен отрицательный ПЦР-тест для въезда в Турцию. По предварительной информации, это будет необходимым условием въезда в республику до 26 мая.

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