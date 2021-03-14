В Администрации президента рассказали, когда и где чиновники проведут личные приемы

15 марта в Кобринском райисполкоме встречу проведет первый замглавы Администрации Максим Рыженков. Фото: belta.by
Администрация президента анонсирует выездные приемы граждан в регионах. Они запланированы на 15-18 марта, сообщает belta.by.
15 марта в Кобринском райисполкоме встречу проведет первый замглавы Администрации Максим Рыженков.
16 марта, в Полоцком райисполкоме состоится личный прием у помощника президента - инспектора по Витебской области Анатолия Линевича.
17 марта с минчанами встретится начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Григорий Шлык.
18 марта с жителями Могилевской области в Круглянском райисполкоме встретится помощник президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк.
Личные приемы проводят, чтобы выявить актуальные проблемы, "вызывающие обеспокоенность людей и требующие оперативного решения", пишет информагентство.