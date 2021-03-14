В Администрации президента рассказали, когда и где чиновники проведут личные приемы

15 марта в Кобринском райисполкоме встречу проведет первый замглавы Администрации Максим Рыженков. Фото: belta.by

Администрация президента анонсирует выездные приемы граждан в регионах. Они запланированы на 15-18 марта, сообщает belta.by.

15 марта в Кобринском райисполкоме встречу проведет первый замглавы Администрации Максим Рыженков.

16 марта, в Полоцком райисполкоме состоится личный прием у помощника президента - инспектора по Витебской области Анатолия Линевича.

17 марта с минчанами встретится начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Григорий Шлык.

18 марта с жителями Могилевской области в Круглянском райисполкоме встретится помощник президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк.

Личные приемы проводят, чтобы выявить актуальные проблемы, "вызывающие обеспокоенность людей и требующие оперативного решения", пишет информагентство.