«Ну если что, так песню мы сделаем другую». Лукашенко высказался о Евровидении и группе «Галасы ЗМеста»

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Александр Лукашенко считает, что требования Европейского вещательного союза к песне белорусских участников «Евровидения» этого года - группе «Галасы ЗМеста» - им только добавили авторитета.

- Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос, - прокомментировал ситуацию с группой «Паласы ЗМеста» президент, его цитирует belta.by.

Напомним, Европейский вещательный союз сообщил, что текст песни «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы ЗМеста» рискует подорвать репутацию конкурса как неполитического мероприятия. Поэтому «композиция в нынешнем варианте не может принимать участие в песенном конкурсе».

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