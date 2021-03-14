Cтало известно, когда в Минске начнут работать аттракционы

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- Как правило, период эксплуатации аттракционов в столичных парках начинается с середины весны и продолжается до начала осени. В этот раз планируем открыть их в конце апреля, - рассказали информагентству БелТА в управлении «Городские парки» УП «Минскзеленстрой».

Всего на балансе «Городских парков» находится 55 аттракционов. Речь идет о Центральном детском парке Горького, парке культуры и отдыха Челюскинцев, парке 50-летия Великого Октября и парке 900-летия Минска.

- Начинаем готовить карусели к эксплуатации. При подготовке аттракционов к сезону учитываются все инструкции по их ремонту и обслуживанию, - рассказали в управлении. - Допуск к каруселям осуществляется после результатов технического освидетельствования, которое проводится специалистами Госпромнадзора.