В Еврокомиссии заявили об ошибках в стратегии вакцинации от COVID-19

Первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс высказал мнение о том, что европейский подход в этом вопросе «отвечает интересам более богатых государств» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Об ошибках заявил Тиммерманс в интервью Tagesspiegel.

- Это правда, что при заказе вакцин как в Брюсселе, так и в государствах-членах были допущены ошибки, - сказал Тиммерманс.

Но в то же время он уточнил, что совместный заказ вакцин в ЕС был правильным решением. Так же первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс высказал мнение о том, что европейский подход в этом вопросе «отвечает интересам более богатых государств». В пример эксперт привел Германию. Тиммерман подчеркнул, что итоги прививочной кампании подводить еще рано, логичным это будет только после завершения пандемии.

- Тогда мы сможем увидеть, что мы сделали не так, а что сделали правильно, - резюмировал Тиммерманс.