На украинской границе задержали белоруса и россиянина

Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники задержали двух мужчин - белоруса и россиянина. Они пытались пересечь границу Украины в обход контрольно-пропускного пункта, сейчас задержанные в погранподразделении, идет проверка. Об инциденте сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины. У мужчин с собой были паспорта. По их словам, дальше они планировали попасть в страны Евросоюза.

- Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела "Свитязь" вблизи пункта пропуска "Пища", - уточняют на сайте украинской Госпогранслужбы.