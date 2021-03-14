Министр здравоохранения прокомментировал ситуацию с подачей кислорода в БСМП, о которой говорил доктор Мартов

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич Фото: БелТА

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала СТВ прокомментировал инцидент в БСМП в Витебске, о котором говорил доктор Мартов.

Завотделением БСМП Владимир Мартов в интервью TUT.BY говорил об остановке подачи кислорода к аппаратам ИВЛ, из-за чего, по словам Мартова, погибло несколько человек.

- Владимир Мартов - профессионал, я его знаю достаточно давно. Он имеет свою профессиональную и какую-то иную позицию, в том числе политическую, - сказал Дмитрий Пиневич. - Может быть, он сообщал, в том числе и мне, об имеющихся прецедентах. Вопрос с кислородом - один из элементов, который звучал. Поэтом Минздравом в том числе были направлены высокого уровня специалисты, которые не только оценили возможность такого инцидента, но и в целом посмотрели работу больницы. Мы еще будем на уровне лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения. Это было в холодное время года, когда нагрузка на кислородную систему была.

Дмитрий Пиневич со ссылкой на "других специалистов" сказал, что "это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально".

-По нашим данным, гибель пациентов с этой ситуацией не была связана, - сказал глава Минздрава.