Экс-президент Польши записал прощальное видео перед тем как лечь в больницу

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Польский политик Лех Валенса записал видеообращение и опубликовал его в Фейсбуке перед тем, как лечь в больницу. Ему предстоит сложная операция на сердце: в его кардиостимуляторе лопнул электрод. У 78-летнего Валенсы сахарный диабет и другими хроническими заболеваниями.

- Не знаю, какова воля божья, но с ней всегда приходится соглашаться. Ложусь в больницу. Что дальше? Время покажет. Я готов к двум основным исходам. Яне боюсь ничего, кроме бога и рассчитываю на справедливое решение. Поэтому, не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу», - сказал Валенса в видеообращении.

- Вместе с вами мне удалось многое сделать. Не все получилось, но не из-за моей лени или нежелания. Я делал только то, во что верил, без подтекста, без подлости, без предательства, - сказал экс-президент.