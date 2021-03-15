«Беларусь пережила три шока»: помощник Лукашенко озвучил потери белорусского ВВП в 2020 году при полном локдауне

Во время пандемии белорусские власти искали баланс между экономическими нуждами и безопасностью граждан. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что если бы в Беларуси из-за пандемии коронавируса был бы введен полный локдаун, то ВВП потеряло бы еще около 5 - 6 процентов, сказал помощник президента по вопросам финансово-кредитной системы, пишет БелТА.

В целом Валерий Бельский подчеркнул, что к развитию событий 2020-го года никто не был готов. И заявил, что если другие стран столкнулись в прошлом году только с одной проблемой - COVID-19, то Беларусь пережила по меньшей мере три шока, развивающихся по нарастающей. Здесь он перечислил проблемы с поставками нефти, собственно «ковид», а также протесты.

- После фиксирования первого случая заражения коронавирусом, открылась непрерывная борьба с новой бедой и поиск баланса между экономическими нуждами и безопасностью граждан, - пояснил помощник Лукашенко.

Бельский уточнил, что при сценарии полного локдауна потери к валовому внутреннему продукту составили бы еще не менее 5 - 6 процентов. И заметил, что если бы при этом Беларусь ушла с внешних рынков, то шансы вернуться снизились бы.

Еще одним вызовом 2020-го года, с которым столкнулась белорусская экономика, помощник президента назвал поствыборные протесты. Он напомнил, что от работы экономики зависят проекты социальной ориентированности. По словам Валерия Бельского реализация проекта социально ориентированного государства обходится бюджету в 10 миллиардов долларов.

- То есть свыше тысячи долларов направляется на социальные нужды каждого белоруса ежегодно. А есть еще перекрестное субсидирование, когда формируются, например, тарифы на электроэнергию для населения. Они ниже, чем себестоимость производства электроэнергии, - сказал он в заключение.

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