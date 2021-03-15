Лукашенко прокомментировал соцопрос, в котором белорусы назвали рейтинг доверия к нему и другим политикам

Александр Лукашенко назвал три главных желания белорусов: "Хотят, чтобы в стране было тихо, спокойно, было нормально жить". Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» публиковала данные официального социального опроса, проведенного по заказу БелТА. В исследовании участвовали около 10 тысяч человек, отвечая на вопросы о власти и оппозиции в Беларуси. На первое место по рейтингу доверия респонденты поставили Александра Лукашенко. А далее по убыванию - Кочанову, Головченко, Бабарико и других политических деятелей.

В минувшие выходные во время «Минской лыжни - 2021» Александр Лукашенко прокомментировал результаты этого социального исследования. Он сказал, что для него оказалось неожиданным, то что на первое место белорусы поставили безопасность и стабильность.

- Эти «протестуны» нам процентов добавили. Я уже говорил: просто вы и наш народ, посмотрев на безобразия прошлого года, поняли, что могут потерять. Поэтому люди озаботились безопасностью и стабильностью, - цитирует президента sb.by.

Резюмируя Лукашенко сказал, что считает, что белорусы хотят, чтобы в стране было тихо, спокойно, было нормально жить не только им самим, но и их детям

- Нюансы не для сегодняшнего дня. Очень многое есть что рассказать. Но это со временем. Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет, - подытожил он.

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