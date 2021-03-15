Экс-глава Минздрава Караник сказал, обязательная ли прививка от коронавируса

Владимир Караник сказал, что вакцинируется от коронавируса только если у него не будет нужного количества антител. Фото: СТВ.

В эфире СТВ Владимир Караник, экс-министр здравоохранения и действующий председатель Гродненского облисполкома, сообщил о том, что в регионе идет вакцинация от COVID-19: прививки получают медики и планируется начать вакцинацию педагогов.

Однозначно отвечать на вопрос о том, будет ли он сам прививаться от коронавируса, Владимир Караник не стал. Он заявил, что у него сейчас есть антитела, и это будет зависеть от их уровня.

- Я буду смотреть показатели, если действительно уровень иммунитета с точки зрения медицинских канонов будет недостаточным, то буду прививаться, - предположил глава Гродненщины.

Но в целом, говоря о вакцинации, утвердительно заявил, что она «естественно, нужна».

Он вспомнил о том, что в «допрививочную эру», когда население не прививали ни от полиомиелита, ни от коклюша, ни от столбняка, ни от дифтерии, была высокой детская смертность. А в Беларуси сохранили прививочную компанию, созданную в СССР. Еще он сказал, что в последние годы в стране вырос показатель прививок от сезонных заболеваний и уточнил, защитит ли вакцина от респираторных инфекций от COVID-19.

- Прививка от гриппа не защитит от коронавируса, но она снизит риск получить сразу две инфекции, соответственно, снизит риски осложнений и летального исхода в десятки раз, - заключил Караник.

А резюмируя, предположил, что за счет тех, кто вакцинируется от «ковида», и количества переболевших в Беларуси будет сформирована иммунная прослойка, что позволит остановить распространение инфекции.

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