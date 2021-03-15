Названа дата третьего полета в космос белоруса Олега Новицкого

Стала известна дата, когда Олег Новицкий в третий раз полетит в космос. Фото: roscosmos.ru.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что белорус Олег Новицкий снова полетит в космос в апреле 2021-го года.
На днях в Госкорпорации «Роскомос» уточнили дату вылета новой уже 65-ой длительной космической экспедиции. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18» запланировали на 9 апреля. Запуск будет производиться с космодрома Байконур.
Белорус, российский космонавт-испытатель Олег Новицкий назначен командиром корабля «Союз МС-18» и командиром МКС-65.
Основной экипаж 65-ой длительной космической экспедиции. Фото: roscosmos.ru.
В составе основного экипажа - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Дублеры - космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн. Сейчас проводятся регламентные работы по подготовке экипажа и корабля к запуску и стыковке по двухвитковой схеме.
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