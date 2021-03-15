Названа дата третьего полета в космос белоруса Олега Новицкого

Стала известна дата, когда Олег Новицкий в третий раз полетит в космос. Фото: roscosmos.ru.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что белорус Олег Новицкий снова полетит в космос в апреле 2021-го года.

На днях в Госкорпорации «Роскомос» уточнили дату вылета новой уже 65-ой длительной космической экспедиции. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18» запланировали на 9 апреля. Запуск будет производиться с космодрома Байконур.

Белорус, российский космонавт-испытатель Олег Новицкий назначен командиром корабля «Союз МС-18» и командиром МКС-65.

Основной экипаж 65-ой длительной космической экспедиции. Фото: roscosmos.ru.

В составе основного экипажа - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Дублеры - космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн. Сейчас проводятся регламентные работы по подготовке экипажа и корабля к запуску и стыковке по двухвитковой схеме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорус Олег Новицкий: Готовлюсь первый раз выйти в открытый космос. Конечно, мечтал об этом.

Мы узнали, как идет подготовка космонавта к его третьему полету (подробности).

Олег Новицкий в космосе соскучился по жареной картошке.

2 июня наш земляк возвращается домой и там уж жена его накормит (подробности).

Супруга космонавта Олега Новицкого: «Я - идеальная жена: муж может мне звонить из космоса, а я ему - нет».

17 ноября в 23.20 белорус, гражданин России Олег Новицкий полетит в космос (подробности).

Как белорус Олег Новицкий вернулся на землю: «…Удар о Землю. Очень сильный. Все!».

Космонавт завершил второй полет в космос, приземлился и уже гуляет с дочкой (подробности).