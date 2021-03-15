Лукашенко сказал, что Конституция дает и обеспечивает каждому человеку в Беларуси

Лукашенко заявил, что в 2021 году главными стремлениями белорусов должны быть сплоченность, согласие в обществе и взаимопонимание. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ежегодно 15 марта в Беларуси празднуется День Конституции. С государственным праздником белорусов поздравил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба на официальном сайте президента.

В тексте поздравления Лукашенко напомнил, что Конституция Беларуси - Основной Закон - была принята на рубеже эпох. И это закрепило исторические права белорусов на жизнь в суверенном государстве, создание свободного справедливого общества, в котором государством гарантируются соцзащита и равные возможности «для каждого человека и каждой семьи».

Поздравляя граждан с Днем Конституции, Александр Лукашенко рассказал, как воспитывается у молодежи уважение к праву и ответственность за будущее страны.

- Неукоснительно соблюдая конституционные нормы, мы воспитываем у молодых граждан уважительное отношение к правовым традициям, ответственность за будущее своего государства, обеспечиваем преемственность поколений, - заявил он.

Подытожив, Лукашенко заметил, что в 2021-ом году, в Год народного единства, главными ориентирами для достижения «намеченных целей» для белорусов станут положения Конституции Беларуси, отражающие стремления к сплоченности, согласию в обществе и взаимопониманию.

Напомним, белорусские власти готовят проект новой Конституции, и ее могут изменить уже в начале 2022-го года.

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