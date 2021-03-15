Болгария начнет туристический сезон с 1 мая: туристов каких стран пустят на летний отдых

Болгария открывает турсезон и готовит противоэпидемические меры. Фото: pixabay.com.

О том, что Болгария намерена начать летний туристический сезон 2021-го года уже с 1 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера и министра туризма республики Марияну Николову.

На своей странице в Facebook чиновница рассказала о планах властей начать летний турсезон уже с 1 мая. И пояснила, что уже в понедельник, 15 марта, болгарское правительство намерено утвердить план противоэпидемические мер к началу нового туристического сезона. Николова заявила, что открытие турсезона будет заблаговременным и власти намерены «обеспечить предсказуемость в работе туристической отрасли» в условия пандемии.

Ранее министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявлял, что для туристов, которые хотят посетить Болгарию, будет предусмотрен и согласован с Еврокомиссией так называемый «зеленый коридор». Этот вариант даст возможность посещать страну уже переболевшим коронавирусом и имеющим антитела гражданам других стран, а также прошедшим вакцинацию и тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.

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