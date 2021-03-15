В МАРТ рассказали, что был усилен мониторинг цен на социально значимые товары Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве антимонопольного регулирования рассказали, что цены на социально значимые товары контролируются, а нарушителей штрафуют. Информацию озвучили в эфире телеканала «Беларусь 1».

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент мониторинг усилен. В МАРТ напомнили о том, что стоимость продуктов, которые входят в список социально значимых товаров, если и будут расти, то не более чем на 0,2% в месяц.

Регулятор собирает еженедельно все данные, активно используется и онлайн-анкета с покупателями. Каждый факт, где были зафиксированы высокие цены, детально разбирается – от производителей сырья, переработки до полки магазина.

- По данным на 9 марта 2021 года нами было установлено 16 фактов завышения цен, - заявил начальник отдела министерства антимонопольного регулирования и торговли Кирилл Слабко.

В 2020 году в Беларуси было зафиксировано 199 фактов необоснованно высоких ценников. Нарушители были оштрафованы на более чем 200 тысяч рублей.

Напомним, что с 1 марта 2021 года правительство заморозило цены на 62 социально-значимых товара и 50 медпрепаратов.

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