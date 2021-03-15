Официально: 2020 год стал самым успешным для белорусского ПВТ

В ПВТ в 2020 году зарегистрированы сотни новых резидентов: в основном, это небольшие компании, чаще - стартапы. Фото: "Беларусь 1".

В интервью на «Беларусь 1» директор администрации белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) рассказал об итогах работы в 2020-ом году.

Так, по словам Всеволода Янчевского, главным достижением прошлого года стал рост числа резидентов ПВТ. Он уточнил, что 2020-ый год все же был самым сложным в истории Парка, но, в тоже время, рекордным по результатам работы.

- Рекордный экспорт составил 2,7 миллиарда долларов, общий объем производства - 7,5 миллиарда белрублей. В сравнении с 2019-ым годом прирост экспорта - 25 процентов, а общего объема производства - 43 процента, - подкрепил он свое заявление статистикой.

Что касается новых резидентов, то их в 2020-ом, по словам Янчевского, сотни.

- Это, в основном, не очень большие компании, чаще - стартапы. Новички самые разные, представляющие весь спектр IT. И инвесторы тоже как зарубежные, так и местные, - пояснил представитель ПВТ.

И резюмируя, заметил, что не исключает, что в 2021-ом году для Парка снова «будут звучать мрачные прогнозы, но на деле удастся эти слова опровергнуть».

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