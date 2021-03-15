Адвоката Сергея Зикрацкого, который защищает многих журналистов, 24 марта вызывают на внеочередную аттестацию

Адвоката Сергея Зикрацкого вызывают на внеочередную аттестацию. Фото: БАЖ

Адвоката Сергея Зикрацкого, который защищает многих журналистов, 24 марта, в среду, вызывают на внеочередную аттестацию.

- В среду, 24 марта, меня вызывают на внеочередную аттестацию на заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности. Это значит, что Квалификационная комиссия будет определять возможность выполнения мной своих профобязанностей, так как, по мнению Министерства юстиций, имеются факты, которые свидетельствуют о моей недостаточной квалификации, - написал на своей странице в Facebook Зикрацкий.

По словам адвоката, поводом для этого послужили его комментарии в СМИ.

- В Министерстве юстиций посчитали, что мои комментарии в СМИ недостаточно квалифицированы, а, значит, что необходимо проверить, могу ли я дальше работать адвокатом, - добавил Зикрацкий.

Он также напомнил, что на прошлом заседании Квалификационной комиссии, которое состоялось 4 марта, где также рассматривался вопрос о внеочередной аттестации семи адвокатов, лишь один успешно смог ее пройти.

- Еще три адвоката прошли внеочередную аттестацию условно. Им необходимо будет пройти аттестацию еще раз через полгода. А еще трое адвокатов вовсе ее не прошли, - рассказал Зикрацкий.

Напомним, что Сергей Зикрацкий защищал портал tut.by, когда его лишали статуса СМИ, журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву. Также Зикрацкий является адвокатом сотрудников Пресс-клуба, которые находятся в СИЗО по обвинению в неуплате налогов.

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