Правозащитники сообщили о задержании шести человек на праздновании Масленицы в Уручье

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Правозащитники сообщили о задержании шести человек на праздновании Масленицы в Музее валунов в Уручье, в воскресенье, 14 марта. Об этом сообщил лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Среди задержанных оказались Наталья Олехнович, Светлана Хиневич, Дмитрий Сорока, Влад Иода, Анна Ковалева, Дмитрий Сачивко.

Задержанные были доставлены в Первомайское РУВД Минска.

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