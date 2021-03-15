Правозащитники сообщили о задержании шести человек на праздновании Масленицы в Уручье

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Правозащитники сообщили о задержании шести человек на праздновании Масленицы в Музее валунов в Уручье, в воскресенье, 14 марта. Об этом сообщил лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».
Среди задержанных оказались Наталья Олехнович, Светлана Хиневич, Дмитрий Сорока, Влад Иода, Анна Ковалева, Дмитрий Сачивко.
Задержанные были доставлены в Первомайское РУВД Минска.
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