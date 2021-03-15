Войска Беларуси и России с 16 по 18 марта проведут совместную тренировку

С 16 по 18 марта в ВВС и войсках ПВО Беларуси пройдет совместная штабная тренировка с российскими военными. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что с 16 по 18 марта включительно будет проводиться масштабная штабная тренировка ВВС и войск ПВО, сообщили в пресс-службе Миноброны.

На учениях военные намерены отработать планирование применения ВВС и войск ПВО в рамках оборонительной операции региональной группировки войск. Кроме того будут отрабатываться действия при совместном применении вооруженных сил и ПВО Беларуси, а также Воздушно-космических сил России.

- В штабной тренировке будут участвовать должностные лица соединений и воинских частей ВВС и войск ПВО, оперативная группа ВС России. Руководить учениями будет командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игорь Голуб, - уточнили в пресс-службе Минобороны.

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