В Копыльском районе легковушка врезалась в грузовик – один человек погиб. Фото: телеграм-канал МВД

В Копыльском районе легковушка врезалась в грузовик. В результате случившегося один человек погиб. Информация была опубликована в телеграм-канале Министерства внутренних дел.

- На 120 километре автодороги Осиповичи – Барановичи в Копыльском районе 13 марта водитель «Рено», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу МАЗу с прицепом. Произошло столкновение, в результате которого скончался 55-летний пассажир «Рено», - говорится в сообщении.

Водитель и еще один пассажир легковушки с травмами были доставлены в больницу.

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