В России появился тест, определяющий коронавирус и заразность человека

По любым биоматериалам человека можно будет определить его заразность "ковидом" и назначить эффективное лечение. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О том, что в России создан первый тест, позволяющий с помощью мазка не только диагностировать у человека коронавирус, но и определить степень его заразности, сообщило ТАСС.

Первый в России тест определяющих заразность «ковидных» создан сотрудниками научной группы разработки новых методов диагностики острых респираторных заболеваний Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора. Он позволит не только врачам и вирусологам получать больше новой и качественной информации, но и делать прогнозы по тяжести и продолжительности заболевания коронавирусом, контролировать эффективность лечения.

В тесте используется новый набор реагентов, количество вируса РНК SARS-CoV-2 можно будет определить в любых биоматериалах человека (мазках из носо- и ротоглотки, мокроте, фекалиях, плазме крови и других образцах - Прим.).

На данный момент, разработка находится на стадии регистрации, чтобы получить бессрочное регистрационное свидетельство на территории России.

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