Караник: «Ни я, ни моя супруга не имеем никакого отношения к этому Lexus»

Караник заявил, что ни он, ни его супруга не имеют никакого отношения к автомобилю "Lexus". Фото: СТВ

Председатель Гродненского областного исполнительного комитета, экс-глава Министерства здравоохранения Владимир Караник в эфире программы «В людях» на СТВ прокомментировал информацию про автомобиль «Lexus», который якобы подарили его жене.

- Ни я, ни моя супруга никакого отношения к этому «Lexus» не имеем. Да и половина Беларуси знает, что у нее совсем другие имя и отчество, что это не моя жена в принципе. Помните, была такой анекдот: «Говорят, вы выиграли в покер 20, правда? – Правда, только не в покер, а в преферанс, не выиграл, а проиграл, не 20, а 30. А так все правда». У нас часто в соцсетях информация идет так: кусок какой-то взяли, не проверили и вбросили. И никто не несет за это ответственности. Я думаю, что этот вопрос заботит уже не только нас, - прокомментировал Караник.

Он добавил, что из-за того, что за публикацию в соцсетях никто не несет никакой ответственности, появляется фейковая информация.

- А знаете, что мне все это напоминает. Мы привыкли, что у нас есть несколько газет, а потом наступили 90-е годы. Помните, какое количество печатных изданий, которые по больше части относились к желтой прессе, было в киосках. Их было сотни, красочные, со скандальной и часто непроверенной информацией. Любые СМИ понимают свою ответственность: если сообщат неправду, то возможны и юридические, и финансовые последствия. Что же касается социальных сетей, то есть ощущения абсолютной безнаказанности. Механизмов ответственности за то, что ты там делаешь, на сегодняшний день нет. Остюда появился буллинг, травля, а это недопустимо. Отсюда же появилось и размещение фейковой информации. И вот последние фейки касаются подарка моей жене – автомобиля «Lexus». Об этом полстраны знает, - отметил Караник.

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