Фотофакт. Лукашенко, Кочанова, Головченко, Воскресенский - состав комиссии по реформе Конституции

Назван состав конституционной комиссии.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Анонсированная ранее конституционная комиссия по подготовке реформы Конституции Беларуси собраны. Первое ее заседание состоялось в День Конституции - ровно 27 лет спустя утверждения главного Закона республики. Состав Конституционной комиссии опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». Совещание комиссии, уточним, проходит в понедельник, 15 марта, во Дворце Независимости.
Ранее сообщалось, что в комиссию по реформе Конституции войдут представители госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы.
Во время совещания с Александром Лукашенко присутствуют чиновники, политические и культурные деятели и даже представители Минздрава. Так по левую руку от Лукашенко сидит глава Совета Республики Наталья Кочанова, а справа - премьер-министр Роман Головченко. Еще на совещании присутствуют глава минского НПЦ хирургии, трансплантологии Олег Руммо и первая замминистра здравоохранения Елена Богдан, политолог Юрий Воскресенский, депутаты Игорь Марзалюк и Светлана Любецкая, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов», заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси Николай Радоман и другие - всего 34 человека (см.фото - Прим.)
Конституционная комиссия заседает 15 марта. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".
Открывая совещание по реформе Конституции Александр Лукашенко заметил, что деятельность собранной конституционной комиссии должна быть гласной и открытой.
- Доступность вашей работы для инициатив людей - это вопрос доверия общества к ее результату, - цитирует БелТА президента.
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