Первый энергоблок БелАЭС 14 марта был включен в сеть Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первый энергоблок Белорусской АЭС в Островце 14 марта был включен в сеть. Информация была опубликована в телеграм-канале Минэнерго.

- Первый энергоблок БелАЭС был включен в сеть после успешного завершения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке. Она сейчас выведена на номинальный уровень мощности, - прокомментировали в Минэнерго.

И добавили, что до 5 апреля на первом энергоблоке Белорусской АЭС запланировано проведение испытания реакторной установки.

- В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, до 5 апреля 2021 года на первом энергоблоке планируется провести испытания реакторной установки. Причем как в стационарном режиме, так и динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня мощности, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что 10 марта первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети.

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