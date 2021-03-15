В Светлогорском районе на железной дороге обнаружили расчлененным 22-летнего парня

Под Светлогорском 22-летний сельчанин сорвался со сцепки между вагонами и погиб. Фото: Надежда БУТОВИЧ

На днях на железно-дорожном перегоне между Светлогорском и Жердью произошло смертельное ЧП, сообщает sb.by со ссылкой на Гомельского транспортного прокурора.

Расчлененное тело молодого мужчины заметил машинист грузового поезда. Прибывшие на место трагедии следователи предположили, что парень погиб, сорвавшись со сцепки между вагонами ранее прошедшего поезда. О том, что погибший был «зацепер», говорит характер смертельных травм. Идет следствие, назначены экспертизы.

Личность молодого человека уже установлена, им оказался 22-летний сельчанин из близлежащей деревни.

- С начала 2021-го года в Гомельской области на железной дороге произошло пять несчастных случаев, четыре из них - летальные. За такой же период прошлого года было три случая, - прокомментировал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

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