Лобовое столкновение под Крупками: сгорели грузовик и микроавтобус, водители погибли

Лобовое столкновение произошло под Крупками. Фото: скриншот с видео МВД

Лобовое столкновение произошло под Крупками 15 марта, в понедельник. В результате случившегося транспортные средства сгорели, а водители погибли. Информацию о произошедшем опубликовали в телеграм-канале Министерства внутренних дел.

- По предварительной информации, за рулем автомобиля «Мерседес Спринтер» находился 27-летний мужчина. Он ехал в сторону Минска, уснул за рулем, выехал на встречку и врезался в «Мерседес Атего», за рулем которого находился 44-летний мужчина. Водители автомобилей скончались на месте, - прокомментировали в МВД.

Транспортные средства в результате столкновения загорелись.

На месте случившегося работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи и эксперты.

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