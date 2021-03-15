Владимир Гостюхин прокомментировал события в Беларуси в августе 2020 года

Владимир Гостюхин заявил, что в российско-белорусских политических отношениях "периодически искрит". Фото: news.myseldon.com.

На минувшей неделе, 10 марта, Народный артист Беларуси и заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин праздновал свое 75-летие. БелТА сообщала, что с юбилеем артиста поздравил также Александр Лукашенко. В поздравлении он подчеркнул, что Гостюхин является одним из самых популярных артистов Беларуси, а также - «настоящим патриотом, человеком с твердой гражданской позицией».

В интервью sb.by к юбилею Владимир Гостюхин рассказал, что сам себя ощущает гражданином Союзного государства, а не России или Беларуси, а также о том, что в последнее время часто и подолгу бывает в своем белорусском доме на границе с Литвой, в Нарочанском крае.

- Я гражданин Союзного государства. Родился в Советском Союзе, это была моя страна. Я и сейчас ее так воспринимаю, несмотря на то что «враги сожгли родную хату», - заявил актер.

Также Гостюхин живописно описал Нарочанский край, где находится его белорусская усадьба:

- Уникальное место, напоминает мне родной Урал. Здесь восемь озер, речка рядом. Выхожу на крыльцо: озеро, лес, полный грибов и ягод. Зимой - лыжи, летом - лодка. В кринице родниковая вода, - перечислил артист свой экологический отдых, заметив, что в гости к нему приезжает не только жена, но друзья и ребята из «Чистого голоса».

А продолжая тему Союзного государства заметил, что по его мнению объединение становится все более крепким. А, кроме того, является локомотивом интеграции, «хотя в российско-белорусских политических отношениях периодически искрит».

Говоря о ситуации в Беларуси, Владимир Гостюхин заметил, что переживал за белорусов в августе 2020-го года.

- Дорогие мои белорусы, дорогие мои соотечественники! Не теряйте головы. Беларусь всегда славилась разумом, умом, умом крепким, поэтому нельзя нам терять головы, - сказал актер, резюмируя.

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