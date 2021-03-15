В Гродно на крышу магазина в доме обрушился балкон с четвертого этажа. Фото: БелТА

В Гродно на улице Горького на крышу магазина в доме с четвертого этажа обрушилось ограждение балкона. Об этом сообщили на сайте МЧС.

- В воскресенье, 14 марта, в МЧС поступила информация о том, что разрушились элементы конструкции балкона на четвертом этаже. Дому, где упал балкон на магазин, уже более 50 лет. На данный момент там ведутся работы по реконструкции фасада, - прокомментировали в МЧС.

И добавили, что в результате падения балкона на элементах конструкции повисло металлическое ограждение, а деревянная балконная рама с остеклением упала на крышу магазина, который находится в доме.

- Работники, которые занимаются реконструкцией фасада дома, провели демонтаж балкона, чтобы оставшаяся конструкция не упала. В результате произошедшего никто не пострадал, отселение жильцов не требуется, - отметили в ведомстве.

Устанавливается причина, по которой балкон обрушился.

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