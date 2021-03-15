На 16 марта в Беларуси объявлен желтый уровень опасности Фото: Павел МАРТИНЧИК

На вторник, 16 марта, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. Местами по стране ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. Утром и днем в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Местами на дорогах ожидается гололедица, об этом сообщили на сайте pogoda.by.

По информации БелТА со ссылкой на Белгидромет, 16 марта будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью и утром по юго-востоку, а днем по большей части страны пройдет мокрый снег, дождь. Осадки местами пройдут сильные. Ветер ночью будет преобладать переменный от 3 до 8 метров в секунду, днем северо-восточный с порывами от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет от минус 3 до плюс 3, днем – от 1 до 7 градусов тепла. Местами по югу страны ожидается от 8 до 10 градусов тепла.

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