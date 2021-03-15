В Крупках за 250$ продают целый военный городок

В Крупках за 250$ продают военный городок.

На сайте Государственного комитета по имуществу Беларуси появилась информация об организации открытого аукциона о продаже военного городка, который находится в Крупках – это в 120 километрах от Минска, в сторону Москвы. Военный городок имеет площадь в 67 гектаров, и на этой территории находится 21 здание – склады, хранилища для техники, КПП и небольшое бомбоубежище. Стартовая цена лота – 667 белорусских рублей (это около 250$). Заявки принимают до 26 марта, участник должен оплатить задаток в размере 29 рублей.