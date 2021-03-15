В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об отсутствии друзей у белорусов в мире

Песков прокомментировал слова Лукашенко про отсутствие друзей у белорусов в мире. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова, сказанные Александром Лукашенко об отсутствии друзей у белорусов в мире. Слова Пескова приводит агентство ТАСС.

- Мы исходим из того, что подобное заявление президента Беларуси Александра Лукашенко вряд ли может относиться к России, - заявил Песков.

Он также напомнил, что Беларусь и Россия входят в состав Союзного государства.

- И скорее всего мы не друзья, а братья, - подытожил Песков.

Напомним, что Александр Лукашенко 13 марта принимал участие в «Минской лыжне – 2021». Он заявил, что у белорусов в мире нет друзей.

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